ГНС будет инициировать упрощение финансовой отчетности

Государственная налоговая служба будет инициировать отмену на законодательном уровне практики представления субъектами ведения хозяйства ежеквартальных отчетов по налогам на прибыль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом в пятницу во время встречи с руководителем государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил председатель Государственной налоговой службы Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

"Президент одобрительно отнесся к этой инициативе", - цитирует пресс-служба слова В.ЗАХАРЧЕНКО.

Руководитель ГНС добавил, что в ближайшее время в Верховную Раду будет направлен соответствующий законопроект.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Государственная налоговая служба должна продолжать активную работу по упрощению системы отчетности для предпринимателей и уменьшению давления на бизнес.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, ГНС уже подала в Кабмин свои предложения по упрощению другой отчетности. "Правительство вышло с законопроектом об отмене подачи ежемесячной декларации по доходам физических лиц. Этот документ после рассмотрения в парламенте находится на подписи у Президента”, - отметил он.

Председатель ГНС также напомнил, что в рамках уменьшения давления на бизнес лично запретил проверки физических лиц-предпринимателей.

В.ЗАХАРЧЕНКО также сообщил В.ЯНУКОВИЧУ о шагах по налаживанию конструктивных и открытых взаимоотношений с бизнесом. В частности, Ассоциация налогоплательщиков Украины, которая работает более 13 лет, получила предложение войти в коллегию ГНС.

"Сейчас президент Ассоциации является членом коллегии Государственной налоговой службы. Это дает возможность предпринимателям непосредственно принимать участие в принятии важнейших решений ГНС", - считает он.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.ЗАХАРЧЕНКО обсуждался вопрос об автоматическом возмещении НДС, который начался в Украине в марте. По словам председателя ГНС, в прошлом месяце НДС в автоматическом режиме был возмещен 24-м субъектам ведения хозяйства, в этом месяце – 37-ми. Общая сумма возмещенного НДС составляет 670 млн. грн.