Тигипко обсудит вопросы сотрудничества Украины с финансовыми организациями

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО, глава украинской делегации на ежегодных весенних сборах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США) обсудит актуальные вопросы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Также в ходе визита в США он проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками США относительно перспектив развития отношений между нашими странами.

Напомним, что ежегодные весенние сборы Международного валютного фонда и Всемирного банка проходят в Вашингтоне (США) 15-17 апреля.