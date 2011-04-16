Тигипко обсудит вопросы сотрудничества Украины с финансовыми организациями
11:51, 16 апреля 2011Финансы
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Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО, глава украинской делегации на ежегодных весенних сборах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США) обсудит актуальные вопросы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Также в ходе визита в США он проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками США относительно перспектив развития отношений между нашими странами.
Напомним, что ежегодные весенние сборы Международного валютного фонда и Всемирного банка проходят в Вашингтоне (США) 15-17 апреля.
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