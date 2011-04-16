Тимошенко: вступление Украины в Таможенный союз угрожает потерей государственности

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что вступление Украины в Таможенный союз приведет к угрозе потери государственности страны.

Об этом она написала в поле для издания «Зеркало недели. Украина» (№ 14, 15-22 апреля).

«Я надеюсь, что украинскому Президенту таки кто-то объяснит, что вступление Украины в Таможенный союз - это фактически первый шаг к потере государственности со всеми ее атрибутами. С должностью Президента включительно. Как ненужной», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО

Она напоминает, что члены Таможенного союза неравноправны, а голоса в нем распределяются в таких пропорциях: Россия - 57%, Казахстан - 21,5%, Беларусь - 21,5%. «И даже ввиду того, что решения в ТС принимаются двумя третями, не надо быть большим математиком, чтобы увидеть, что одной конкретной стране будет принимать решение значительно легче, нежели остальным... В договоре о создании ТС отмечено, что любая сторона, которая не соглашается с решением Комиссии ТС, может требовать вынести такой вопрос на рассмотрение «высшего органа», состоящем из президентов соответствующих стран. Следовательно, фактически предлагается передать сверхгосударственные полномочия в руки президентов», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в Европейском Союзе не раз отмечали, что Таможенный союз несовместим с соглашением о зоне свободной торговли с ЕС, а значит, и с соглашением о политической ассоциации. «А от прогресса в этих двух вопросах направления зависит вся наша европейская перспектива», - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, она уверена, что зона свободной торговли с Евросоюзом ничем не угрожает Украине. «Во-первых, в зоне свободной торговли нет никаких «тайных палат», которые могут делегировать национальные права Украины каким-то третьим силам. Во-вторых, при ЗСТ предусматривается разрешать споры в арбитражном порядке. Арбитраж регулируется правилами Всемирной торговой организации. И ЕС, и Украина могут договариваться о применении норм права (европейского или украинского) для решения споров. В-третьих, зона свободной торговли не предусматривает исключений из общего таможенного режима. Тогда как это практикуется в Таможенном союзе - например, устанавливаются экспортные пошлины на углеводные продукты или лес. Подытоживая возможности вступления Украины в зону свободной торговли, можем сделать вывод, что ЗСТ не несет Украинскому государству никаких реальных угроз. За исключением, возможно, самого слова «зона», которое может вызывать какие-то негативные ассоциации у украинского Президента», - отмечает лидер «Батьківщини».

Ю.ТИМОШЕНКО предлагает доступными для Президента способами показать, что он лично может потерять в случае вступления Украины в Таможенный союз. «Потерять то, ради чего он и пришел на должность главы государства, потерять возможность воплощения принципа «разделяй и властвуй». Как ни странно, но, может, не национальные интересы и государственническая идеология, а элементарные финансово-имущественные аппетиты Президента предостерегут его от этого шага», - добавляет Ю.ТИМОШЕНКО.

В самом крайнем случае она считает возможным “по всей дороге - от улицы Банковой аж до Межигорья - наставить биллбордов с сообщениями на доступном для Виктора Федоровича языке: «Федорич, это - кидок».