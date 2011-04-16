Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной промышленности и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает коррупцию главной причиной неконтролированного роста цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, об этом она сказала журналистам в Виннице 15 апреля.

Как заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «все знают об известном призыве премьер-министра «не скулить, брать лопату и кормить свою семью». Это очередное «ноу-хау» горе-реформаторов. С такими подходами правительство не должно работать в 21-м веке. По логике правительства, проблемы водоснабжения решатся, если люди начнут рыть колодцы под своими домами, проблемы медицины исчезнут, если люди будут обращаться вместо врачей к шаманам».

По словам народного депутата, для решения продовольственной проблемы в первую очередь необходимо прекратить имитировать борьбу с коррупцией. «За ценовыми скачками на продовольственном рынке стоят манипуляции власти, и необходимо выявить и наказать ответственных за них чиновников», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что именно высокая коррупция нарушает в Украине нормальное ценообразование. «Причина ценовой нестабильности в том, что «коррупционный налог» сегодня превышает официальный. Кроме официальных налогов производителю и торговцу нужно еще «занести» пожарному, на санэпидстанцию, на таможню и т.д. По подсчетам экспертов, расходы, связанные с коррупцией, превышают 30% себестоимости продукции, что, в конечном итоге, переводится на каждого украинца», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Вот в чем главная причина роста цен, и вот чем должно заняться правительство, а не переводить на людей последствия собственной беспомощности», - подчеркнула она.

Напомним, 26 марта Н.КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в парламенте постановление о создании Временной следственной комиссии для расследования причин неконтролированного роста цен на продукты питания.