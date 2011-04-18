Инвесторы с ростом инфляции снова перемещают средства в покупку золота - эксперт

Инвесторы, обеспокоенные ростом инфляции, снова перемещают денежные средства в покупку золота.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он подчеркнул, что «золото, как считается, лучше других активов сохраняет свою стоимость и является инструментом хеджирования против роста инфляции. Этот драгоценный металл также лучше других активов сохраняет стоимость в периоды политической и экономической неопределенности, и инвесторы покупают его для сохранения своего благосостояния во время кризиса».

По словам В.СКИДАНА, котировки фьючерсов на золото в прошлый четверг выросли, так как слабые экономические данные в США оказали давление на доллар и акции, подтолкнув инвесторов к покупкам золота, являющегося активом-убежищем. По итогам торгов четверга золото выросло на 16,80 доллара до 1472,40 доллара за тройскую унцию. Это самый высокий уровень закрытия с 8 апреля, когда фьючерсы достигли рекордного уровня 1474,10 доллара.

Как отметил эксперт, уже в пятницу торги по золоту перешагнули отметку 1478 долларов за тройскую унцию, все ближе приближаясь к уровню 1500 долларов. Рост цен на золото ускорился наряду с ростом евро в конце утренних торгов, когда доллар упал на фоне разочаровывающих экономических данных.

По информации В.СКИДАНА, на прошедшей неделе цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 373,8/377 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.