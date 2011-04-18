Глава Всемирного банка: мир находится на пороге нового экономического кризиса

Президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК предупреждает, что мир находится на пороге широкомасштабного экономического кризиса из-за растущих цен на нефть, безработицы и неустойчивой ситуации на Ближнем Востоке.

Как передают «Подробности», об этом Р.ЗЕЛЛИК заявил в Вашингтоне по окончании встречи Группы Двадцати (G-20), на которой присутствовали министры финансов и главы центробанков ведущих стран мира.

Участники саммита признали, что из-за неуклонного роста цен на продукты питания миллионы людей по всему миру могут оказаться за чертой бедности.

Лидеры G-20 пообещали выделить 35 млрд. долл. в помощь новым правительствам на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Также представители Всемирного банка заявили на саммите, что рост цен на продовольствие и энергоносители может привести к тому, что в 2011 году за чертой бедности окажутся еще 5,3 млн. жителей развивающихся стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА).