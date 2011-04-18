Уровень процентных ставок по корпоративным кредитам выше докризисного периода - эксперт

Уровень реальных процентных ставок по корпоративным кредитам в настоящее время остается выше докризисного периода.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его словам, следует учитывать, что ставка рефинансирования сегодня (7,75%) и уровень инфляции за 2010 год (9,1%) гораздо выше, чем докризисные показатели 2007 года.

Тем не менее, подчеркнул А.СУХОРУКОВ, на кредитном рынке продолжает наблюдаться активизация предложений банков и, как закономерность, снижение ставок по кредитам для предприятий. Вместе со снижением официальной средней процентной ставки наблюдается и положительная тенденция роста корпоративного кредитного портфеля банков. Причем задолженность по малым и средним предприятиям растет быстрее, чем по крупным.

По мнению А.СУХОРУКОВА, одной из ключевых проблем при выдаче банковских ссуд малому и среднему бизнесу остается его непрозрачность. Второй проблемный момент – низкая доля собственного капитала в бизнесах и слабая экономическая база. «Поэтому официальный показатель средних процентных ставок по кредитам нефинансовых организаций, скорее всего, имеет большой перевес в сторону кредитования крупного бизнеса», - отметил эксперт.