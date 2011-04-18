Эксперт: основная тенденция - снижение процентных ставок по всем видам вкладов

Основной тенденцией рынка депозитов в 2011 году стало последовательное снижение украинскими банками годовых процентных ставок по всем видам вкладов.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «текущая ситуация в полной мере отражает намерения банков активизировать кредитование, ведь, чтобы предложить клиентам доступные условия кредитования, банки в настоящее время заинтересованы в привлечении более дешевых долгосрочных ресурсов. И совершенно закономерно в связи с этим на депозитном рынке продолжается постепенное снижение процентных ставок по всем продуктам».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, за период с 11 по 15 апреля 2011 года на рынке депозитов физических лиц продолжилось снижение процентных ставок по депозитам. Причем это коснулось как депозитов в национальной, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по депозитам в гривне прошлой неделе сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 10,5% годовых (средняя - 6,65%); 3 месяца – от 4,7 до 14% (средняя - 9,74%); 6 месяцев – от 6 до 15,5% (средняя - 11,22%); 12 месяцев – от 8,25 до 16,5% (средняя - 12,57%).

По информации эксперта, процентные ставки по вкладам в долларах США таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 6,5% годовых (средняя - 3,65%); 3 месяца – от 2,1 до 8,5% (средняя - 5%); 6 месяцев – от 2,15 до 9% (средняя - 5,68%); 12 месяцев – от 2,85 до 9,5% (средняя - 6,3%). По депозитам в евровалюте ставки такие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,32%); 3 месяца – от 0,5 до 8% (средняя - 3,16%); на 6 месяцев – от 1,15 до 8,5% (средняя – 3,74%); 12 месяцев – от 1,4 до 9% (средняя - 4,31%).