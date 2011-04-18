Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9710-7,9790 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9710/7,9790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2828/0,2833, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4605/11,4740.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4336/1,4338 (пятница – 1,4486/88).

В пятницу, 15 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.