ЕК готовит спецпроект трансграничного сотрудничества между Украиной и Беларусью

Европейская комиссия готовит спецпроект трансграничного сотрудничества между Украиной и Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Житомирском облсовете заявил руководитель группы экспертов проекта Еврокомисии Колин МЕДДОК.

"Мы не исключаем возможности того, что Житомирская область будет принимать участие в программе трансграничного сотрудничества между Украиной и Беларусью, которая готовится специальным проектом Европейской комиссии",- сказал он.

Эксперт уточнил, что речь идет о программе "определения проектов территориального сотрудничества в составе региональной индикативной программы на 2011-2013 финансовых года".

На вопрос о финансовой составляющей реализации данного проекта он сказал, что "на это будут выделяться значительные средства", не уточнив, о какой именно сумме идет речь.

К.МЕДДОК добавил, что регионы Украины, в отличие от Киева, имеют малый опыт трансграничного сотрудничества и целью упомянутой программы является помочь им в этом.

"Нам хорошо известно, например, о существовании тесных экономических связей между Житомирской областью и Беларусью, однако мы мало знаем о проблемных вопросах, которые возникают между ними", - заявил К.МЕДДОК, отметив, что Европейскую комиссию интересует изучение этих проблемных вопросов.