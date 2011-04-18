Клюев призывает ВР в четверг принять закон о государственных закупках

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ призывает Верховную Раду Украины в четверг принять закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок».

На согласительном совете А.КЛЮЕВ обратился к профильному комитету парламента с просьбой проработать предложения к данному законопроекту, и рассмотреть его в четверг во втором чтении и как закон.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН согласился с таким предложением. Он лишь добавил, что в законопроекте должны быть нормы, которые «совпадают с государственными интересами».

Как сообщает УНИАН, в предварительной повестке дня на четверг, 21 апреля, предусмотрено рассмотрение данного законопроекта.