«ПриватБанк» в первом квартале удвоил чистую прибыль

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль в 2 раза – до 434,654 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период увеличились на 13% и на 1 апреля 2011 года составили 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 36%, до 111,470 млрд. грн., обязательства - на 14%, до 116,034 млрд. грн., собственный капитал - на 4% - до 12,326 млрд. грн.

Уставный капитал оставался на уровне 8,860 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.