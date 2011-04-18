Госказначейство в апреле осуществило автоматическое возмещение НДС на 602,3 млн. грн.

Государственное казначейство 14 апреля осуществило автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 33 налогоплательщикам на сумму 602,3 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госказначейства, переданном агентству УНИАН.

Автоматическое возмещение осуществлено в соответствии с положениями Налогового кодекса и постановления Кабинета министров от 17 января т.г. №39 "Об утверждении Порядка взаимодействия органов Государственной налоговой службы и органов Государственной казначейской службы в процессе возмещения налога на добавленную стоимость".

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составила 496,3 млн. грн.