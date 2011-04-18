Олейник: в первом квартале прекратили работу почти 57 тысяч частных предпринимателей

По данным Государственной налоговой службы Украины, за первые три месяца 2011 года 56 тыс. 613 физических лиц - предпринимателей прекратили свою работу, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом сообщается в статистической справке, предоставленной Государственной налоговой службой Украины в ответ на депутатское обращение народного депутата Украины. Святослава ОЛЕЙНИКА.

Как сообщил УНИАН сам депутат, согласно документу, в 2011 году количество созданных физических лиц-предпринимателей, частных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью значительно уменьшилось, по сравнению с 2010 годом, а прекращенных субъектов ведения хозяйства - значительно увеличилось.

По данным ГНСУ, в январе-марте 2011 года, после принятия Налогового кодекса, количество созданных физических лиц - предпринимателей в Украине сократилось на 30% по сравнению с январем-мартом 2010 г. В то же время, закрыть свой бизнес решили на 36% больше физических лиц, чем в аналогичном периоде 2010 года.

По мнению С.ОЛЕЙНИКА, тенденция к значительному уменьшению количества частных предпринимателей в дальнейшем только будет расти.

«Разрушительным следствием так называемой «налоговой реформы» является значительное уменьшение предпринимательской активности. Это уже сейчас нашло отражение в количестве частных предпринимателей, которые прекратили свою работу, и, к сожалению, это стойкая тенденция» - заявил депутат.

С.ОЛЕЙНИК подчеркнул, что если условий для малого и среднего бизнеса в Украине не будет, то наши предприниматели уедут из страны, и будут формировать налоговую основу и валовой продукт других стран.

«Одновременно с массовым закрытием ЧП наблюдается процесс перемещения украинских предпринимателей в другие страны. Сегодня украинский капитал очень активно инвестируется в Бразилию, Африку, Грузию. Вполне очевидно, что мы теряем самое важное - интеллектуальный потенциал Украины», - отметил С.ОЛЕЙНИК.

Как отмечается в статистической справке, предоставленной ГНАУ С.ОЛЕЙНИКУ, в январе-марте 2011 года прекратили свою деятельность 56 тыс. 613 физических лиц – предпринимателей, 1238 частных предприятий, 1772 обществ с ограниченной ответственностью. За этот же период было зарегистрировано 44 тыс. 009 новых физических лиц – предпринимателей, 311 ЧП, а также 1906 обществ с ограниченной ответственностью.

В январе-марте 2010 года прекратили свою деятельность 35 тыс. 915 физических лиц – предпринимателей, 1560 частных предприятий, 2193 обществ с ограниченной ответственностью. А зарегистрировано за этот же период прошлого года 62 тыс. 613 новых физических лиц – предпринимателей, 437 ЧП, 1906 1618 обществ с ограниченной ответственностью.

Как сообщал УНИАН, в Украине прошли десятки акций протеста против принятия Налогового кодекса. Протестующие, в частности, утверждали, что новый кодекс не дает развиваться малому бизнесу, и очень много физических лиц-предпринимателей будут вынуждены закрыть свое дело.

В марте состоялся АвтоМайдан - Всеукраинский автомобильный марш протеста предпринимателей, который стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины и завершился 25 марта в Киеве. Участники автопробега требовали прекратить экономические репрессии и социальные эксперименты под видом реформ, создать условия для развития предпринимательства и экономики Украины.

Кроме того, возмущение предпринимателей вызвала инициатива вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО о введении в Украине индикативных заработных плат (сумма минимальной зарплаты, умноженная на конкретный коэффициент для каждой должности).