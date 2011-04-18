«Укрэксимбанк» в первом квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

«Укрэксимбанк» (г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличил чистую прибыль в 1,8 раза – до 17,130 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР

Активы банка в отчетном периоде увеличились на 4% и на 1 апреля 2011 года составили 76,255 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 0,5%, до 52,357 млрд. грн., обязательства – на 5,5%, до 58,658 млрд. грн., собственный капитал – на 0,3%, до 17,597 млрд. грн.

Уставный капитал банка оставался на уровне 16,394 млрд. грн.,

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.