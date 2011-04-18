Эксперт: золото сохраняет потенциал роста до уровня 1500 долл./тройская унция

Стоимость золота на текущей неделе на мировом рынке будет определяться макроэкономической статистикой из США и еврозоны, котировками нефти и событиями на Ближнем Востоке. На рынке золота, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, на фоне слабого курса американского доллара существуют все предпосылки для продолжения роста котировок драгоценного металла до психологического уровня 1500 долл. за тройскую унцию.

Как отмечают в компании, участники рынка не спешат продавать желтый металл с максимальных за всю историю уровней, поэтому снижение котировок в данный момент используется лишь для покупок золота. На фоне усиливающихся опасений инвесторов по поводу ценовой стабильности в еврозоне и долговых проблем некоторых европейских стран, в частности Португалии и Ирландии, золото сохраняет высокий инвестиционный спрос в качестве актива-убежища.

Аналитики FOREX CLUB в Украине отмечают, что в центре внимания участников рынка на текущей неделе будут данные по жилищному сектору в США за март, индекс деловой активности в еврозоне за апрель, а также индикатор условий деловой среды в Германии от института IFO за апрель.

В случае, если макроэкономическая статистика из США, в частности с рынка жилья, окажется позитивной, то курс американской валюты может получить дополнительный импульс для роста, тем самым, оказав давление на стоимость золота. Уровнем поддержки для золота на ближайшие пять торговых сессий может стать значение 1460 долл. за тройскую унцию.

Золото по итогам прошлой недели выросло в цене на 0,8% до 1486,35 долл./тройскую унцию. В начале торговой недели котировки драгоценного металла испытывали давление, снизившись до недельных минимумов 1445,63 долл./тройскую унцию. Причиной этому стали, во-первых, ослабление политической нестабильности в Ливии на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня межу Африканским союзом и ливийским лидером Муамаром Каддафи, во-вторых, согласование федерального бюджета США на текущий финансовый год. Однако со второй половины недели рост котировок желтого металла возобновился, вследствие чего стоимость золота смогла достигнуть нового исторического максимума – 1487,85 долл./тройская унция. Причин для этого было несколько: высокие инфляционные риски в еврозоне, где индекс потребительских цен за март в годовом выражении составил 2,7% против февральских 2,4%; обострение опасений инвесторов по поводу долгового кризиса в еврозоне на фоне решения рейтингового агентства Moody`s понизить рейтинг гособлигаций Ирландии с Baa1 до Baa3 с негативным прогнозом, отмечают в FOREX CLUB в Украине.