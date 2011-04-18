Межбанк: закрытие торгов - 7,9800/7,9870 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9710/7,9790, к 12:00 цены выросли - 7,9780/7,9830. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9800/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2828/0,2833, к 12:00 цены повысились до 0,2830/0,2835. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2828/0,2834. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2050 (+0,0385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4336/1,4338, а к 15:00 упали до 1,4278/1,4280.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4605/11,4740, к 12:00 цены ушли вниз - 11,4285/11,4420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 11,4110/11,4270.