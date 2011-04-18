«Интеграл-банк» увеличит уставный капитал на 60 млн. грн. - до 160 млн. грн.

Акционеры ПАО «Интеграл-банк» на общем собрании 14 апреля решили увеличить уставный капитал на 60 млн. грн. - до 160 млн. грн. путем дополнительного выпуска акций.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк намерен провести размещение 24 млн. штук акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 2,5 грн. за акцию.

По информации банка, открытое размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа в период с 14 июня по 14 августа.

Справка УНИАН. ПАО «Интеграл-банк» основан в 1994 году.

Основными акционерами банка на 1 января 2011 года являлись ООО «Инвестиционно-торговый союз» - 25,04%, ООО «Гриф» - 10,4797%.