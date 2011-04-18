Официальный курс гривни с начала апреля снизился к доллару на 0,09%

Официальный курс гривни с начала месяца снизился относительно доллара США на 0,09% - до 7,9672 грн./долл. США, относительно евро - на 2,3% - до 11,4736 грн./евро, а к российскому рублю - на 0,94% - до 2,8264 грн./10 рублей.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, рыночные котировки гривни к доллару США с начала месяца изменялись в узком диапазоне: по безналичным операциям - от 7,9747 грн./долл. США до 7,9638 грн./долл. США, а по наличным, по продаже долларов США, - от 7,9858 грн./долл. США до 7,9777 грн./долл. США.

Также отмечается, что благодаря большим объемам валютных поступлений от нерезидентов по сравнению с переводами в их пользу, предложение безналичной иностранной валюты с начала апреля доминирует над спросом на нее, при этом Нацбанк имеет возможность проводить положительные валютные интервенции, пополняя международные резервы.