Давление на евро на сегодняшних торгах сохранится - эксперт

Валютная пара EUR/USD на сегодняшних торгах, 19 апреля, согласно прогнозу аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет пытаться пробить отметку 1.4200 вниз, а целью пары фунт/доллар будет планка 1.6200.

Как отмечают аналитики, после событий понедельника, 18 апреля, участники рынка будут пристально следить за информацией об индексах PMI из Европы. Согласно прогнозам, позитивной динамики ожидать не приходится, поэтому давление, под которое попала единая европейская валюта в начале недели, сохранится.