Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9805/7,9860 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2809/0,2814 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3585/11,3695 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4234/1,4236 долл./евро (понедельник, 18 апреля, – 1,4336/1,4338 долл./евро).

В понедельник, 18 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.