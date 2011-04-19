Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся ростом котировок
11:28, 19 апреля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9805/7,9860 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2809/0,2814 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3585/11,3695 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4234/1,4236 долл./евро (понедельник, 18 апреля, – 1,4336/1,4338 долл./евро).
В понедельник, 18 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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