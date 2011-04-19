НБУ: ускорение инфляции в марте произошло под влиянием факторов со стороны предложения

Рост потребительских цен в марте ускорился как в месячном (до 1,4%), так и в годовом (до 7,7%) исчислении в основном под влиянием факторов со стороны предложения.

Об этом говорится с отчете «Анализ инфляции (март 2011)» размещенном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, вклад базовой инфляции в смену индекса потребительских цен (ИПЦ) на уровне 1.0 п.п. (изменение за месяц — 2,3%) был обусловлен: ростом цен на сырые продукты (на 2,4%, вклад в ИПЦ - 0.7 п.п.), что, кроме сезонного фактора, вызвано высокой продовольственной инфляцией на мировых рынках; повышением административно регулируемых цен (на 1,5%, взнос в ИПЦ - 0.2 п.п.), в т.ч. тарифов на услуги ЖКХ на 1,2%; стремительным ростом цен на топливо (на 9,3%, вклад в ИПЦ - 0.1 п.п.) вследствие повышения мировых цен на энергоносители.

В НБУ отмечают, что базовая инфляция, которая в марте составила 0,8%, в годовом исчислении замедлилась до 7% (в феврале — 7,1%) и остается на уровне ниже чем на конец 2010 года (7,9%).

«На данном этапе совокупный спрос продолжает осуществлять умеренное влияние на развитие инфляционных процессов (разрыв ВВП все еще является отрицательным «-0,5%»), однако данный эффект может быть исчерпан при достижении экономикой потенциального уровня роста», - говорится в отчете.

Также НБУ сообщает, что параметры монетарной политики по итогам квартала 2011 года находились в рамках количественных критериев эффективности согласно меморандуму с МВФ.

Кроме того, отмечается, что стремительный рост индекса цен производителей в марте (на 2,1% за месяц, 20,3% за текущий год) произошел как вследствие повышения промышленных цен на внешних рынках, так и за счет выравнивания межотраслевых ценовых диспропорций.

«Во II квартале текущего года мы ожидаем рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции в годовом измерении. В основном это будет обусловлено низкой статистической базой II квартала 2010 года, а также ростом цен на продукты питания и повышением административных тарифов, которые будут влиять на базовую инфляцию через рост себестоимости продукции» - сообщается в отчете НБУ.