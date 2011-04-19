Межбанк: закрытие торгов - 7,9830/7,9890 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9805/7,9860, к 12:00 сузился спрэд 7,9820/7,9860. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9830/7,9890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2809/0,2814, к 12:00 цены поднялись до 0,2812/0,2817. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2814/0,2818. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,3750 (+0,1700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4234/1,4236, а к 15:00 выросли до 1,4304/1,4306.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3585/11,3695, к 12:00 цены ушли вверх 11,3810/11,3925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 11,3990/11,4135.