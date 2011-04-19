Еврокомиссия удвоила помощь Кот-д’Ивуару

Брюссель. Европейская комиссия решила удвоить свою гуманитарную помощь жертвам кризиса в Кот-д’Ивуаре, выделив дополнительно 30 млн. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Согласно сообщению пресс-службы Еврокомиссии, решение принято на основе выводов команды экспертов, которые провели оценку потребностей жителей страны.

Эксперты отмечают, что гуманитарная ситуація продолжает вызывать обеспокоенность. Тысячи людей до последнего времени не имеют продовльствия, воды, доступа к медицинскому обеспечению.