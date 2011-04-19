ВР рассмотрела изменения в законодательство о целевых облигациях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно целевых облигаций».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР планирует внести изменения в Закон «Об инвестиционной деятельности», которыми предусмотрено, что инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе в управление, может осуществляться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты общего инвестирования, а также путем эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства. Другие способы финансирования строительства таких объектов определяются исключительно законами.

Также планируется внести изменения в Закон “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине”. Данными изменениями предусмотрена ответственность юридических лиц за правонарушение на рынке ценных бумаг.

В соответствии с изменениями, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку применяет к юридическим лицам финансовые санкции за невыполнение требований проспекта эмиссии ценных бумаг, зарегистрированного в установленном порядке, - в размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. За те же действия, совершенные повторно на протяжении года, - в размере от одной тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законопроектом предусматривается внести изменения в Закон «О страховании», согласно которым законами может быть предусмотрено обязательное наличие договора страхования в качестве условия осуществления определенного вида деятельности или реализации других правоотношений без отнесения такого страхования к обязательным видам страхования. В таком случае страховщик заключает договор страхования в соответствии с лицензией на осуществление соответствующего вида добровольного страхования.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Ими предусмотрено, что облигации могут существовать исключительно в бездокументной форме.

Данными изменениями предусмотрено, что юридическое лицо имеет право размещать процентные и/или дисконтные облигации на сумму, которая не превышает трехкратного размера собственного капитала или размера обеспечения, который предоставляется ему с этой целью третьими лицами.

Юридическое лицо имеет право размещать целевые облигации предприятий на сумму, которая не превышает размер норматива, установленного Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в зависимости от товаров и/или услуг, путем передачи или предоставления которых будут выполняться обязательства по таким облигациям.

Порядок эмиссии, обращение и выкуп целевых облигаций предприятий устанавливается Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кроме того, данный закон предлагается дополнить статьей «Целевые облигации предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства».

В этой статье предлагается предусмотреть, что эмиссию целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, может осуществлять исключительно юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством имеет право на выполнение функций заказчика строительства такого объекта.

Эмитент целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, не имеет права совершать какие-либо действия, следствием которых является обременение обязательствами такого объекта (части объекта) жилищного строительства, земельного участка, который предназначен для сооружения объекта жилищного строительства, и имущественных прав на них.

Коэффициентом эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым предусматривается путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, является соотношение между общей нарицательной стоимостью соответствующего выпуска таких облигаций и общей сметной стоимостью объекта (части объекта) жилищного строительства, определенной в соответствии с государственными строительными нормами.