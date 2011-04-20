На сегодняшних торгах доллар сохранит свою слабость - эксперт

На торгах в среду, 20 апреля, евро попытается дотянуться до уровня 1.44, фунт – до 1.6400, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, наиболее интересными событиями сегодня обещают стать релиз данных по индексу цен производителей Германии, публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а также выход данніх по объемам продаж жилья на вторичном рынке США.

Экономическая статистика может продемонстрировать позитив, поэтому доллар сохранит свою слабость, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.