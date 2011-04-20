Азаров поручил Клюеву координировать проекты Украины и Китая

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ координировать выполнение совместных проектов между Украиной и Китаем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Поручаю первому вице-премьер-министру КЛЮЕВУ, который возглавляет украинскую часть межправительственной комиссии (Украины и КНР – УНИАН), лично координировать работу по выполнению совместных проектов и созданию новых», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня в Киеве проходит первое заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического, торгового и научно-технического сотрудничества между Украиной и Китайской Народной Республикой.

По словам премьера, в повестке дня заседания комиссии много вопросов, в частности, относительно сотрудничества в самолетостроении, энергетике и т.п.