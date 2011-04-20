Украина и Китай должны улучшить структуру торговли – вице-премьер КНР

Вице-премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики ЧЖАН Децзян считает, что Украина и Китай должны улучшить структуру двухсторонней торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Мы должны и дальше стимулировать сотрудничество между конкурентоспособными отраслями и улучшить структуру двухсторонней торговли», – сказал он.

При этом ЧЖАН Децзян сообщил, что на сегодняшний день Китай включил Украину в перечень стран, в отношении которых действуют льготы по экспортно-импортным операциям.

«Мы поощряем китайские компании импортировать конкурентоспособные товары и продукцию из Украины и будем дальше поддерживать экспорт в Украину комплектного оборудования. В прошлом году мы уже предложили украинской стороне регулярно обмениваться перечнем рекомендуемых экспортных и импортных товаров», – сказал вице-премьер Государственного Совета КНР.

При этом он подчеркнул, что необходимо стимулировать экспорт в Украину китайских телекоммуникаций, автомобилей, горнодобывающей и энергосберегающей техники, а также продукции текстильной промышленности.

Также он отметил, что Китай заинтересован в увеличении импорта из Украины продукции машиностроения и химической промышленности.