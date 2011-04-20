Золото впервые в истории подорожало до 1500 долларов за унцию

Цены на золото на торгах в Гонконге 20 апреля впервые в своей истории поднялись выше отметки в 1500 долларов за тройскую унцию.

Как сообщает Agence France-Presse, трейдеры скупают драгоценные металлы на фоне нестабильности на финансовых рынках и из-за опасений замедления темпов роста глобальной экономики.

Инвесторы воспринимают вложения в драгоценные металлы как способ сохранения сбережений от инфляции, которая во многих регионах мира сейчас превышает запланированные чиновниками показатели, передает Лента.ру. Снижение роста цен одной из наиболее приоритетных задач считают Китай, Индия, Россия и Евросоюз. Для этого местные центробанки повышают базовые ставки и принимают другие меры, направленные на сокращение объема денег в экономике.

Это в свою очередь, вызывает рост курсов местных валют, что приводит к снижению курса доллара. А поскольку торги по драгоценным металлам проходят в американской валюте, золото и серебро растут в цене.

Кроме того, на торги по золоту повлияло и объявление рейтингового агентства Standard & Poor`s об ухудшении прогноза по рейтингу США со "стабильного" до "негативного". После публикации этого решения 18 апреля инвесторы стали активнее вкладываться в драгоценные металлы, опасаясь нестабильности на финансовых рынках.

Золото растет в цене уже на протяжении нескольких лет подряд. В 2010 году оно подорожало на 30 процентов. Отметка в 1000 долларов за унцию (31,1 грамма) была пройдена в 2009 году.