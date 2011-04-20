Парламент отказал в моратории на ряд мер контроля бизнеса

Верховная Рада Украины отказалась установить мораторий на некоторые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона “Об установлении моратория на некоторые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, внесенного депутатом от "БЮТ-Батьківщини" Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, проголосовали лишь 88 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагалось установить до 1 января 2012 года мораторий на осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности органами государственной налоговой службы, их должностными или служебными лицами относительно субъектов малого предпринимательства, которые являются плательщиками единого и фиксированного налогов.