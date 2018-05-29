Евро будет по 12?

В Украине сохраняется тенденция удорожания европейской национальной валюты. С начала апреля она в отношении гривни выросла на 1,5%, сейчас средний курс ее продажи составляет 11,53 грн., покупка - 11,38 грн. При таком развитии ситуации вполне реально, что к началу лета евро достигнет планки 12 грн. Но не стоит паниковать, нужно учитывать тот фактор, что евро в последнее время неоднократно устраивал валютные качели, демонстрируя свою нестабильность. Если курс и достигнет психологической отметки 12 грн., то это будет временное явление. Максимальный диапазон изменения курса в ближайшие месяцы - 11,1-12 грн./евро, минимальный - 11,3-11,7 грн./евро.

Что толкает евро к росту?

В целом, основной провокатор курсовых показателей – мировые рынки. Например, международное рейтинговое агентство S&P на днях, впервые за свою историю, заявило то, о чем давно говорят эксперты - США все труднее и труднее рассчитываться по займам. Текущий госдолг страны достиг более 14,3 трлн. долл., при этом он продолжает расти. S&P пересмотрело свой прогноз по госбумагам США со «стабильного» на «отрицательный». И хотя Соединенные Штаты пока свои займы погашают в срок и в полном объеме, но негативная информация сделала свое дело - курс доллара на мировом рынке катится вниз, а евро, соответственно, на подъеме. Процесс может ускориться, если примеру S&P последуют другие крупные международные рейтинговые агентства.

Еще одним фактором, который не менее влиятелен на курс доллара по отношению к евро, является текущий торговый баланс. По итогам апреля 2011 года, экономика США показала хорошие результаты продаж в розничных сетях, улучшились покупательские настроения, увеличились объемы потребительского кредитования, при этом зафиксирован рост отрицательного торгового баланса. Американцы никак не могут убавить пыл в плане покупки товаров. Как результат, по итогам февраля 2011 года отрицательное сальдо торгового баланса США составило более 45 млрд. долл. И это только начало года (для сравнения: в еврозоне отрицательное сальдо торгового баланса составляет всего 2,4 млрд. долл.). В скором времени опубликуют данные о торговле за март т.г., и если дефицит увеличится, то евро получит «карты в руки».

Третий фактор, который влияет на удорожание евро - разница в процентных ставка ФРС и Центробанка ЕС. Если «европеец» повысил ставку с 1% до 1,25%, то «американец» упрямо держит ставки на уровне, близком к 0,25%. Это делает заимствования «зеленого» очень дешевыми. Правда, ни что так быстро не тратится, как «легкие деньги»…

Что касается Украины, то до недавнего времени курс гривня/доллар на межбанковском валютном рынке был относительно стабильным. Но сейчас рост присутствует, «зеленый» приближается к отметке 8 грн. В ситуации, когда на мировых площадках евро растет по отношению к доллару, а доллар на внутреннем рынке по отношению к гривне, курс гривня/евро обречен на подъем. Скорее всего, Национальный банк не позволит паре грн./долл. «штурмовать» отметку 8 грн. Хотя, в последнее время в курсообразовании больше темных пятен, нежели светлых, посему не стоит ничего исключать на перспективу…

Что может спровоцировать падение евро?

На сегодня ЕС продолжают лихорадить проблемы, связанные с госдолгами Греции, Португалии, Ирландии, финансовые вопросы в Испании и Италии также не разрешены. Как результат – еврозона остается неподъемной. Поэтому время от времени евро по отношению к доллару падает и данный процесс продолжится. Особенно четко это прослеживается, когда один из европейских должников обращается за помощью, что ожидается и в мае, и в июне т.г.

Повышение ставки Центробанком ЕС выглядит странным в условиях, когда показатель по безработице в Европе находится на очень высоком уровне - почти 10%, а розничные продажи падают. Банк стремится контролировать инфляцию, но при этом нет реальных предпосылок для увеличения доходов населения и улучшения их потребительских настроений. В этой связи европейские аналитики считают, что текущий курс евро - 1,45 долл. носит временный спекулятивный характер, правительству нужно ориентироваться на курс 1,4 долл. и ниже, сдерживая евро. Данные идеи могут стать руководством к действию. В этом случае евро пойдет в направлении 11,2 грн.

В мае для Украины ситуация на валютном рынке должна быть более благоприятной. Этому поспособствует отсутствие крупных валютных погашений, снизятся платежи за импорт природного газа, возможен рост валютной выручки. Все эти факторы смогут укрепить гривню, что закономерно для летнего периода (чаще всего эффект заметен в июле-августе).

Положение дел коренным образом может изменить только один фактор – получение очередного транша МВФ. Вот тогда доллар, возможно, устремится к отметке 7,9 грн., а это напрямую снизит планку евро.

В целом, для текущих спекуляций евро - находка, но для стабильных и долгосрочных инвестиций – «стремная» валюта.

Александр Охрименко, председатель Набсовета банка «Центр»