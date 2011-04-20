Фельдман предлагает понизить штрафы за невыплаченные кредиты

Парламентский комитет по вопросам европейской интеграции одобрил и рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в ст. 11 Закона Украины «О защите прав потребителей» (относительно ограничения размера неустойки в случае несвоевременного возвращения потребителем суммы потребительского кредита), авторами которого являются народные депутаты Украины Александр ФЕЛЬДМАН и Олег ГЕЙМАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, по его мнению, ограничение размера штрафных санкций в связи с невозможностью выплаты потребительского кредита должно быть закреплено законодательно, чтобы исключить ситуации, когда неустойки настолько завышены, что в разы превышают сумму самого кредита.

«В случае невозможности возврата кредита, у нас автоматически запускается механизм юридической ответственности, в связи с чем, кроме собственно долга с учетом инфляции и процентов по кредиту, заемщик обязан уплатить 3% годовых от просроченной суммы, а также неустойку (штраф, пеню). Размер неустойки обусловливается кредитным договором. Иногда неустойка в разы превышает сумму самого долга по кредиту, являясь экономически необоснованной. И хотя при определенных обстоятельствах неустойка по решению суда может быть снижена, ограничение суммы неустойки по потребительским кредитам целесообразно закрепить в законе», - считает А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, умерить аппетиты банковских и других финансовых учреждений, выступив в защиту потребителей, – это необходимое решение в сложившейся кризисной ситуации, когда наблюдается спад потребительской активности.

«Ограничение размера неустойки 100% общей суммы долга облегчит положение заемщиков-потребителей, оказавшихся не в состоянии выплачивать кредиты, размер которых значительно возрастает за счет начисления неустойки, а также понизит градус социального напряжения в обществе», - убежден депутат.