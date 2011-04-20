ГКЦБФР зарегистрировала отчет о результатах допэмиссии акций «Родовид Банка»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) приняла решение о регистрации отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций ПАО «Родовид Банк».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, это решение было одобрено комиссией на заседании 18 апреля 2011 г.

В своем решении ГКЦБФР отмечает, что увеличение уставного капитала «Родовид Банка» соответствует требованиям Законов Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», «О ценных бумагах и фондовом рынке», а также Порядку участия государства в капитализации банков и пр.

По информации комиссии, закрытое размещение акций проводилось в два этапа, в течение которых было достигнуто 100% от запланированного объема размещения акций.

В ГКЦБФР также отметили, что приказом временного администратора банка были утверждены результаты размещения акций и отчет о результатах закрытого (частного) размещения акций. Изменения в устав «Родовид Банка», связанные с увеличением уставного капитала, согласованы с НБУ и зарегистрированы государственным регистратором.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля ГКЦБФР приняла решение о регистрации выпуска акций «Родовид Банка», которые предлагались к закрытому размещению.

"Родовид Банк" увеличивает уставный капитал на 46,97% - до 12,359 млрд. грн. Предусмотрен закрытый (частный) выпуск 2 194 445 000 простых именных акции в бездокументарной форме общей номинальной стоимостью 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – каждая акция).

Оплата акций акционерами - физическими и юридическими лицами возможна исключительно в денежной форме, государством в лице Министерства финансов Украины - путем обмена на облигации внутреннего государственного займа.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 10,480 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,445 млрд. грн., обязательства – 9,326 млрд. грн., уставный капитал - 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 1,154 млрд. грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) в 2010 году увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907%.