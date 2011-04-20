Проект Таможенного кодекса будет вынесен на первое чтение в мае

Проект Таможенного кодекса, разработанный парламентским комитетом по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики на основании редакций законопроектов №8030 от 18 февраля 2011 года и №8130-1 от 4 марта 2011 года, будет вынесен на рассмотрение в парламенте в первом чтении в мае т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания комитета сообщил его председатель Виталий ХОМУТЫННИК.

«Мы сможем вынести его (проект кодекса – УНИАН) на первое чтение где-то в середине мая или в конце мая… То есть у нас будет еще месяц законопроект доработать», - сказал он.

По словам В. ХОМУТЫННИКА, осенью 2011 года данный проект кодекса может быть принят Верховной Радой в окончательной редакции.

Вступить в действие данный кодекс должен с 1 января 2012 года.