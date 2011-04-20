Чистая прибыль Intel выросла на 29%

Чистая прибыль корпорации Intel (США) в І квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года выросла на 29% и составила 3,2 млрд.долл. (финансовые результаты учтены по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Выручка компании за этот же период выросла на 25% - до 12,8 млрд. долл.

Операционная прибыль корпорации составила порядка 4 млрд. долл., были выплачены дивиденды на общую сумму 994 млн. долл., 4 млрд. долл. было потрачено на обратный выкуп 189 млн. обыкновенных акций.

Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление составили 3,7 млрд. долл.

В течение отчетного периода Intel закрыла сделки по приобретению Infineon Wireless Solutions и McAfee. Присоединение новых компаний увеличило выручку на 496 млн. долл.

По прогнозам компании, во II квартале 2011 г. выручка составит 12,8 млрд. долл., плюс-минус 500 млн. долл.

Справка УНИАН. Intel – ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов – процессоров для компьютеров и мобильных устройств.