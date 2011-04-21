Эксперт: сегодня евро продолжит движение вверх

На торгах в четверг, 21 апреля, евро продолжит свое движение наверх, к планке 1.4600, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отметили аналитики, четверг будет интересен, в первую очередь, релизом экономических индексов немецкого исследовательского института Ifo по еврозоне и Германии. Согласно прогнозам, динамика индексов будет отрицательной.

Для фунта значимой станет публикация цифр по розничной торговле. Согласно прогнозам, ситуация улучшится, что может поддержать английскую валюту.

В пакет экономической статистики по США входят данные о числе безработных, впервые зарегистрировавшихся на прошлой неделе, а также производственный индекс ФРС-Филадельфии (Philly Fed), отражающий производственную активность, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.