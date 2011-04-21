«Эрсте Банк» в I квартале сократил убыток почти в 5 раз

ОАО «Эрсте Банк» (Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил убыток почти в 4,8 раза – до 12,635 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период увеличились на 4% и на 1 апреля 2011 года составили 10,260 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 2% – до 5,269 млрд. грн., обязательства выросли на 5%, до 8,889 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 1 млрд. 370,5 млн. грн., собственный капитал сократился на 1% – до 1,371 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года. По объему активов банк занимает 21-е место среди 175 банков Украины.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).