Уже к лету инфляция в Украине может достичь 11-12% - эксперт

Годовые темпы прироста инфляции в Украине могут ускориться с 7,7% в марте до 11-12% уже к лету, если власть не начнет проводить гибкую монетарную политику.

Об этом сообщил УНИАН руководитель аналитического подразделения группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН.

Он объяснил, что украинская экономика характеризуется высокой степенью открытости, а гривня фактически привязана к доллару. Поэтому экономика страны подвергается рискам от событий, происходящих в глобальной экономике.

По его словам, «поступил тревожный сигнал от международного рейтингового агентства Standard & Poor`s о понижении прогноза по долгосрочным рейтингам США со "стабильного" на "негативный". "Это указывает на то, что США необходимо в экстренном порядке принимать меры по планомерному снижению бюджетного дефицита и государственного долга. В то же время экономика США еще нуждается в господдержке из-за недостаточно быстрого роста занятости после обвала ряда отраслей, таких как финансы и недвижимость", - отметил А.ВАЛЬЧИШЕН. Таким образом, по его словам, монетарная политика США, скорее всего, будет направлена на поддержание спроса за счет удержания низких процентных ставок в экономике США.

По мнению аналитика ICU, ФРС будет удерживать ставки в диапазоне 0-0,25% до конца третьего квартала и, возможно, в течение четвертого квартала 2011 года.

«Это будет способствовать дальнейшему перетоку капиталов из стран с низкими процентными ставками в страны, где ставки повышаются", - отметил А.ВАЛЬЧИШЕН. Таким образом, по его словам, обменный курс евро, китайского юаня, российского рубля и ряда валют развивающихся стран могут и далее усилиться по отношению к доллару США. Такое приращение обменных курсов будет одним из наилучших решений проблемы долга США, так как будет происходить перебалансировка спроса в глобальной экономике. В этой конструкции гривня с ее текущей привязкой к доллару США будет ослабевать против валют стран основных торговых партнеров, что повысит инфляционное давление в экономике Украины.

По мнению А.ВАЛЬЧИШЕНА, на фоне инфляционных ожиданий, удорожания кредитных ресурсов и замедления роста экономики Украины может возрасти потребность в дополнительном финансировании госбюджета, что приведет к удорожанию стоимости финансирования для правительства.

«Еще одним негативным последствием ослабления гривни станет задержка структурных изменений в экономике, которая за счет стабильного курса предоставляет экспортоориентированным отраслям (ГМК, АПК) преимущества по сравнению с другими секторами экономики», - добавил аналитик.

А.ВАЛЬЧИШЕН считает, что для того, чтобы преодолеть эти экономические риски, украинская власть должна проводить гибкую монетарную политику, при которой номинальный обменный курс определяется спросом и предложением на рынке и валютными интервенциями НБУ только с целью сглаживания «шоковых» скачков обменного курса.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2011 года по сравнению с февралем 2011 года составила 1,4%, против декабря 2010 года – 3,3%.

Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2011 год уровень инфляции (декабрь к декабрю) составляет 8,9%.