Парламент внес изменения в процедуру учреждения предпринимательства

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении процедуры учреждения предпринимательства»

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Хозяйственный кодекс Украины. Изменения предусматривают, что уставный капитал государственного коммерческого предприятия образуется уполномоченным органом, к сфере управления которого оно принадлежит. Размер уставного капитала государственного коммерческого предприятия устанавливается отмеченным уполномоченным органом.

Уставный капитал государственного коммерческого предприятия подлежит уплате до истечения первого года после государственной регистрации такого предприятия.

Кроме того, предусмотрено, что уставный капитал коммунального унитарного предприятия образуется органом, в сферу управления которого оно входит. Размер уставного капитала коммунального унитарного предприятия определяется соответствующим местным советом.

Уставный капитал коммунального унитарного предприятия подлежит уплате до истечения первого года после государственной регистрации такого предприятия.

Кроме того, данным законом вносятся изменения в Гражданский кодекс Украины. Ими предусмотрено, что подписанные председателем и членами комиссии по прекращению юридического лица и утвержденные учредителями (участниками) юридического лица или органом, который принял решение о прекращении юридического лица, экземпляры передаточного акта и распределительного баланса передаются в орган, который осуществляет государственную регистрацию юридического лица, которое прекращается, по месту его государственной регистрации, а также в орган, который осуществляет государственную регистрацию юридического лица правопреемника, по месту его государственной регистрации.

Также законом предусмотрено, что заявленный уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состоит из взносов его участников. Размер уставного капитала равен сумме стоимости таких взносов.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, которое гарантирует интересы его кредиторов.

Заявленный уставный капитал общества с ограниченной ответственностью подлежит уплате участниками общества до истечения первого года после государственной регистрации общества.

Если участники до истечения первого года после государственной регистрации общества не уплатили (не полностью уплатили) свои взносы, общее собрание участников принимает решение об: исключение из состава общества тех участников, которые не уплатили свои взносы, и об определении порядка перераспределения долей в уставном капитале; уменьшении уставного капитала и об определении порядка перераспределения долей в уставном капитале; ликвидации общества.

Изменения в устав, связанные с изменением размера уставного капитала и/или с изменением состава участников, подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

Решение об уменьшении размера уставного капитала общества отправляется по почте всем кредиторам общества не позже трехдневного срока с даты его принятия.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины “О хозяйственных обществах” и в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей”. Ими предусмотрено, что в случае внесения изменений в учредительные документы, которые связаны с изменением состава учредителей (участников) юридического лица, кроме документов, которые предусмотрены частью первой этой статьи, дополнительно подается экземпляр оригинала (ксерокопия, нотариально засвидетельствованная копия) одного из таких документов: решения о выходе юридического лица из состава учредителей (участников); заявления физического лица о выходе из состава учредителей (участников); заявления, договора, другого документа о переходе или передаче доли участника в уставном капитале общества; решения уполномоченного органа юридического лица о принудительном исключении учредителя (участника) из состава учредителей (участников) юридического лица, если это предусмотрено законом или учредительными документами юридического лица.

Предусмотрено, что данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.