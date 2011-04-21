ЕС планирует реализовать в Крыму проект по поддержке развития туризма

Европейский Союз в течение ближайших трех лет планирует реализовать в Крыму и Севастополе проект по поддержке развития туризма общей стоимостью 5 млн. евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре АРК.

Цель проекта - оказать содействие в диверсификации туризма в Крыму и Севастополе, создание привлекательного турпродукта, основанного на использовании уникального потенциала автономии.

Проект состоит из 3-х блоков мероприятий: институциональное развитие, улучшение качества сервиса и управления туристическими объектами, диверсификация и повышение привлекательности туристского продукта.

В рамках первого блока Евросоюз совместно с Министерством курортов и туризма Крыма планирует создать единый, регулярно обновляемый онлайн-каталог туристических достопримечательностей Крыма, турпродуктов и услуг, объектов размещения. Также ЕС намерен оказать содействие в разработке не менее 4-х комплексных планов развития туризма для городов с населением менее 100 тыс. жителей. Кроме того, Евросоюз планирует поддержать создание Крымского альянса туристических ассоциаций и оказать поддержку существующим ассоциациям и бизнес-кластерам.

В рамках второго блока предполагается создать Центр разработки учебных программ и координации учебных мероприятий для развития туризма в Крыму, провести обучающие мероприятия для работников туристического сектора и смежных отраслей.

Третий, наиболее обширный блок, направлен на повышение качества крымского турпродукта. В частности, ЕС окажет содействие крымским властям в разработке 10-летнего плана реформирования рекреационной отрасли, в создании не менее 4-х привлекательных туристических пакетов, в разработке 5-летнего плана оснащения Крыма туристическими указателями. Кроме того, Евросоюз рассмотрит возможность создания Фонда малых грантов для поддержки предприятий малого бизнеса в туристическом секторе.

Общий бюджет проекта составляет 5 млн. евро, из которых 3,4 млн. евро планируется направить на техническую помощь, 1,5 млн. евро - на закупку необходимого оборудования, 50 тыс. евро - на проведение мониторинга и оценки эффективности проекта. Исполнитель проекта будет определен по итогам тендера, в котором могут принять участие как украинские, так и зарубежные компании.

По словам инициаторов данного проекта, он является одним из компонентов программы «Объединенная инициатива в поддержку развития Крыма», финансируемой Евросоюзом.

По данным разработчиков, техническое задание к проекту планируется официально утвердить уже в мае, а начало реализации проект намечено на декабрь 2011 – январь 2012 года.