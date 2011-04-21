Янукович не исключает переход на рубли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности перехода на рубли при расчетах за российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Черкассах.

При этом он подчеркнул, что это целесообразно делать, если в комплексе будет рассматриваться вопрос относительно снижения цены на газ для Украины.

«Переход в рублевый эквивалент – это для нас вопрос вполне приемлемый. Мы можем пойти на этот путь, но мы считаем, что наши российские партнеры при этом должны применить понижающий коэффициент в цене», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что Украина предложила России обсудить этот вопрос, и сейчас прсходят соответствующие переговоры на уровне экспертов и специалистов и национальных банков.

«Это вопрос ближайшей перспективы. Но как оно будет – покажет время. Мы не стоим на месте, мы ищем», - сказал Президент, при этом добавив, что Украина имеет на сегодняшний день рубли, и может рассчитываться за газ ими. Но все равно, заметил Президент, цена будет приравнена к курсу доллара, поэтому чем платить, по его мнению, не существенно с точки зрения экономии финансов.