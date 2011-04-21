ГНСУ отмечает сокращение поданных заявок на автоматическое возмещение НДС

Государственная налоговая служба Украины отмечает сокращение поданных предприятиями заявок на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ГНСУ Алексей ЛЮБЧЕНКО.

«Количество второй заявки (на автоматическое возмещение НДС – УНИАН) – 1 570 заявок, при том, что первая была на 1 800 заявок», - отметил он.

«Мое понимание профессиональное: в стране работает 300 предприятий в реальном секторе экономики, которые заявляют НДС к возмещению (постоянно – УНИАН). Все остальные, они сегодня заявляют, завтра не заявляют, это текущие моменты, которые не имеют системного объяснения», - подчеркнул А.ЛЮБЧЕНКО.

Также он отметил, что в апреле ГНСУ утвердила компанию Mittal Steel в список предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. «В этот раз попала компания Mittal Steel, один из самых крупных заявителей в стране на самые большие суммы», - сказал А.ЛЮБЧЕНКО.

По его словам, компания заявила к возмещению около 190 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составила 496,3 млн. грн. В апреле Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС на сумму 602,3 млн. грн.