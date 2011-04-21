Сегодня на межбанке торги закрылись котировками 7,9675-7,9705 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9750/7,9820, к 12:00 цены поднялись до 7,9840/7,9865. К закрытию торгов ценовые уровни упали к 7,9675/7,9705 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2853/0,2857, к 12:00 цены выросли - 0,2857/0,2861. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2859/0,2863. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8570 (-0,2130).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4505/1,4645. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,6530/11,6655, к 12:00 цены ушли вверх 11,6675/11,6775. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,6375/11,6480.