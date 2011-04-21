Янукович: в прошлом году Украина увеличила золотовалютный резерв на 15 млрд. долларов
17:29, 21 апреля 2011Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в прошлом году Украина увеличила свой золотовалютный резерв на 15 млрд. долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на открытии областной детской больницы в Черкассах.
По словам Президента, увеличить золотовалютный резерв Национального банка Украины удалось благодаря значительному улучшению сальдо внешней торговли.
Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украине удалось повысить рейтинги в мировых финансовых организациях, за счет чего сегодня Украине кредитов дают намного больше и на лучших условиях.
Как сообщалось, по данным НБУ, по состоянию на начало 2011 года, золотовалютные резервы составляли 34,576 млрд. долл.
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