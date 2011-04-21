Янукович: в прошлом году Украина увеличила золотовалютный резерв на 15 млрд. долларов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в прошлом году Украина увеличила свой золотовалютный резерв на 15 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на открытии областной детской больницы в Черкассах.

По словам Президента, увеличить золотовалютный резерв Национального банка Украины удалось благодаря значительному улучшению сальдо внешней торговли.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украине удалось повысить рейтинги в мировых финансовых организациях, за счет чего сегодня Украине кредитов дают намного больше и на лучших условиях.

Как сообщалось, по данным НБУ, по состоянию на начало 2011 года, золотовалютные резервы составляли 34,576 млрд. долл.