Украине в этом году придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая сегодня на открытии областной детской больницы в Черкассах.

При этом он напомнил, что бюджет страны составляет 267 млрд. грн.

«В этом году мы еще будем платить долги за прошлый популизм, который преобладал над здравым смыслом, когда вместо развития страны мы вкладывали в проедание», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что в будущем году Украина должна будет уплатить 35 млрд. грн., и, таким образом, на 40 млн. грн. увеличатся ресурсы, которые можно будет направить на потребности государства.

Также глава государства подчеркнул, что в прошлом году внутренний валовой продукт впервые увеличился более чем на 1 трлн. грн., а в этом году он уже превысит 1 трлн. 100 млн. грн. По мнению главы государства, это даст возможность увеличивать социальные расходы.

При этом Президент подчеркнул, что государство планирует поддерживать тех, кому тяжело живется, а остальным обеспечивать такие условия, чтобы они могли зарабатывать достойную заработную плату.