Госагентство по инвестициям подписало меморандум с аудиторскими компаниями "большой четверки"

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами подписало меморандум о сотрудничестве и координации действий с аудиторскими компаниями, входящими в т.н. "большую четверку" - PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. Как передает корреспондент УНИАН, со стороны госагентства меморандум подписал его глава Владислав КАСЬКИВ, со стороны аудиторских компаний - руководящий партнер PricewaterhouseCoopers Борис КРАСНЯНСКИЙ, руководящий партнер Ernst & Young Алексей КРЕДИСОВ, руководящий директор KPMG Флорис ШУРИНГ. Ожидается, что в ближайшее время меморандум также подпишет еще одна компания из "большой четверки" - Deloitte Touche Tohmatsu.

По словам В.КАСЬКИВА, подписание данного соглашения предусматривает участие аудиторских компаний в тендерных процедурах по разработке технико-экономических обоснований национальных проектов, сопровождение их реализации, проведение мировых роад-шоу проектов и ежегодного международного инвестиционного форума. В соответствии с процедурой подготовки национальных проектов, будет осуществляться оценка их соответствия признанным в мире процедурам.