Чистый убыток украинских банков в первом квартале сократился в 21 раз

Чистый сальдированный убыток украинских банков в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократился в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков выросли на 5,5% и составили 34,4 млрд. грн., расходы сократились на 6,6% - до 34,6 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Нацбанка Игорь СОРКИН заявлял, что по состоянию на середину апреля 29 банков были убыточными.

По данным НБУ, лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 апреля 2011 года, имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.