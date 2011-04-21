НБУ в первом квартале увеличил объемы золота в международных резервах на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале 2011 года увеличил объемы золота в международных резервах на 0,3%, или на 0,003 млн. тройских унций – до 0,889 млн. тройских унций, сообщается на сайте Нацбанка.

Номинальная стоимость золота в резервах увеличилась на 8% - до 1260,94 млн. долл.

По состоянию на конец марта т.г., объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 35,158 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 20,084 млрд. долл., валюта и депозиты – 15,073 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец марта т.г. составил 21,79 млн. долл.

Как сообщалось, в I квартале 2011 года международные резервы Нацбанка выросли на 3,67%, или 1,290 млрд. долл.