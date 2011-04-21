ЕЭП обеспечит его членам, с учетом Украины, прирост торговой активности на 15% - Глазьев

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) обеспечит его членам, с учетом Украины, прирост торговой активности на 15%, что в десятилетней перспективе может составить 400-700 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве заявил ответственный секретарь комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана Сергей ГЛАЗЬЕВ.

«Мы рассчитываем, что совокупный эффект от формирования ЕЭП обеспечит нам прирост экономической активности примерно на 15%. Для всех государств-участников это достаточно существенный момент, особенно в условиях кризиса. Если говорить в долларовом выражении, то в десятилетней перспективе это от 400 до 700 млрд. долларов для всех четырех стран с участием Украины», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Вместе с этим, он отметил, что отдельно для Украины этот эффект оценивается от 50 до 120 млрд. долларов.

Главной перспективой создания ЕЭП С.ГЛАЗЬЕВ назвал не столько увеличение объемов торговли товарами и услугами, сколько создание максимально благоприятных условий для расширения кооперации, интенсификации совместных проектов и возможность совместного выхода на внешние рынки, прежде всего, на зерновой.

Как сообщал УНИАН, работу ЕЭП, организованного на базе Таможенного союза, Россия, Беларусь и Казахстан планируют начать с 2012 года. Украина пока не ведет переговоров о вступлении в ТС и ЕЭП.