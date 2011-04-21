“Ощадбанк” в первом квартале сократил прибыль на 34%

«Ощадбанк» (г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил прибыль на 34% – до 126,607 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 15% и на 1 апреля 2011 года составили 68,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 0,6%, до 45,037 млрд. грн., обязательства - на 21%, до 51,243 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1,3% – до 16,838 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.